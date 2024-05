Stretto di Messina chiede al MASE tre mesi in più per il Ponte

(Teleborsa) - La Società Stretto di Messina, nell'ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale, di concerto con il contraente generale Eurolink, ha ritenuto opportuno di richiedere al Mase, una sospensione disarà consegnata entro metà settembre 2024."La decisione - spiega l'ad, Pietro Ciucci - è motivata dalla eccezionaleSi tratta di integrazioni e chiarimenti "presentate dalla Commissione Via e Vas del Mase. Alcuni approfondimenti prevedono indagini di campo, come ulteriori rilievi faunistici terrestri, batimetrici e subacquei, ai quali la Società intende dedicare la massima attenzione utilizzando pienamente i tempi consentiti dalla normativa", ha spiegato ancora Ciucci.Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, si era dato, come ribadito lo scorso aprile,