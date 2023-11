Prysmian, commessa da 850 milioni di euro in UK

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata unaassegnata da Eastern Green Link 1 Limited, joint venture tra i proprietari della rete di trasmissione del Regno Unito SP Transmission e National Grid Electricity Transmission, che prevede la fornitura di sistemi in cavo per un importante progetto diL'assegnazione di EGL1, che, fa seguito alla selezione di Prysmian, nella prima parte dell'anno, come preferred bidder esclusivo, si legge in una nota.La produzione dei cavi è prevista presso i centri di eccellenza di Prysmian a Pikkala (Finlandia) per i cavi sottomarini e a Gron e Montereau (Francia) per i cavi terrestri. Per le attività di installazione offshore sarà impiegata una nave posacavi Prysmian di classe pari alla Leonardo da Vinci. Il"La fiducia che SP Energy Networks e National Grid ripongono in Prysmian per la realizzazione di questo progetto, primo nel suo genere nel Regno Unito dal punto di vista tecnologico, ha per noi fondamentale rilevanza - ha dichiaratodi Prysmian - Questo importante progetto conferma la nostra leadership nel campo dei sistemi HVDC e il nostro livello di impegno nel fornire ai clienti il supporto necessario per sviluppare e potenziare i collegamenti in cavo della rete essenziali per la transizione energetica".