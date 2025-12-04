Prysmian, Barclays conferma giudizio Overweight e target price a 102

(Teleborsa) - Scambia al rialzo Prysmian
che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,75%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Barclays, che conferma il giudizio Overweight e target price a 102 euro. La banca evidenzia come il Gruppo resti la società "meglio posizionata", con una crescita attesa al 9%/15%/28% CAGR 2024–2028.
Particolarmente "positivo il giudizio su Transmission", che continua a garantire margini leader e forte crescita organica, e sul potenziale upside di Power Grid e Digital Solutions, dove Barclays vede "stime positive" grazie a favorevole posizione competitiva, sinergie e aumento della domanda, soprattutto negli USA.
La tendenza ad una settimana del gruppo specializzato nella produzione di cavi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Prysmian
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 83,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,39.