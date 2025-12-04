Prysmian, Barclays conferma giudizio Overweight e target price a 102

Prysmian

(Teleborsa) - Scambia al rialzoche allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,75%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Barclays, che conferma il giudizio Overweight e target price a 102 euro. La banca evidenzia come il Gruppo resti la società "meglio posizionata", con una crescita attesa al 9%/15%/28% CAGR 2024–2028.Particolarmente "positivo il giudizio su Transmission", che continua a garantire margini leader e forte crescita organica, e sul potenziale upside di Power Grid e Digital Solutions, dove Barclays vede "stime positive" grazie a favorevole posizione competitiva, sinergie e aumento della domanda, soprattutto negli USA.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 83,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,39.