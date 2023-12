Banxware, al round da 15 milioni partecipano UniCredit e Fabrick

Worldline

(Teleborsa) - Banxware, fintech tedesca che offre soluzioni di embedded lending, ha chiuso un nuovo. La società, con sede a Berlino, è attiva in Germania e Paesi Bassi e abilita oltre 30 piattaforme ad offrire finanziamenti ai loro clienti business, colmando un. La fintech annovera tra i suoi clienti(Payone),(Lieferando), Qonto, SumUp e Agicap.L'operazione - si legge in una nota - le permetterà die di rafforzare l'offerta per raggiungere nuovi segmenti di clientela. Partecipano all'investimento, Fabrick e gli attuali investitori: 13books Capital (prima Element Ventures), VR Ventures, D4 Ventures e Force over Mass.Contestualmente - come anticipato ieri - al round di finanziamento, Banxware ha avviato una(nota come HypoVereinsbank) per offrire insieme soluzioni di finanziamento innovative per le piccole imprese e la soluzione di prestito di Banxware ai clienti commerciali della banca tedesca."Questo investimento sottolinea la nostra ambizione di potenziare ulteriormente la spinta tecnologica e digitale del Gruppo a vantaggio dei nostri clienti - ha detto- Con le soluzioni finanziarie di Banxware possiamo ampliare la nostra proposta di prestiti e integrare la nostra offerta per i clienti PMI, ottenendo anche l'accesso a una nuova base di clienti"."Come pionieri del settore, stiamo investendo strategicamente in Europa e questa collaborazione, che sostiene lo sviluppo dei finanziamenti alternativi alle PMI, rientra in questo contesto - ha aggiunto- Crediamo che Banxware non sia solo un'azienda in cui investire ma un vero e proprio partner in quanto precursore dell'embedded lending".