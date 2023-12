Eventi e scadenze dell'1 dicembre 2023

Giovedì 23/11/2023

Giovedì 30/11/2023

Venerdì 01/12/2023

(Teleborsa) -- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- Roma - All'evento verranno approfonditi i temi centrali nell'evoluzione del contesto socio-economico del Paese dal titolo “Valore Pubblico Valore INPS”. Parteciperanno, assieme a esperti del mondo accademico e delle professioni, i ministri Marina Calderone e Paolo Zangrillo- Bruxelles - Il 5° Forum della BCE sulla Supervisione Bancaria dal tema "Europe: banking on resilience" che si svolge ogni due anni e riunisce policymaker di alto livello, accademici, dirigenti finanziari ed esperti per discutere sulle attuali evoluzioni nel settore bancario e nella supervisione. Interviene Christine Lagarde- Ita-coin; €-coin- A Roma, gli Stati generali della transizione ecologica con i rappresentanti di governo e parlamento, del mondo delle imprese, del lavoro, della scienza e dell'associazionismo per fare il punto e confrontarsi su decarbonizzazione e lotta alla crisi climatica. Tra gli ospiti, il Ministro Urso, il procuratore nazionale antimafia, il presidente di Anac e il presidente di Elettricità Futura- La Banca d'Italia organizza la nona conferenza di Macroeconomia Internazionale in collaborazione con la Bank of England e la Banque de France. L'evento si svolgerà a Londra presso la Bank of England- Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Francia, Polonia e Lituania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Finlandia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi - Terza edizione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio. Appuntamento che riunisce decision makers e opinion leader della gioielleria e dell’oreficeria nazionale- Regno Unito, Irlanda e Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio finanza pubblica della Francia- Dubai - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa alla COP28 UN Climate Change Conference10:00 -- CNEL, Roma - Presentazione del 57° "Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2023". Il Rapporto Censis prosegue l’analisi e l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese, individuando i reali processi di trasformazione della società italiana14:30 -- Luiss Guido Carli, Roma - Convegno organizzato da Università degli Studi di Roma La Sapienza. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi- Regolamento medio-lungo