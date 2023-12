Assoutenti, Bollette gas: calo tariffe dell'1,3% per i consumi di novembre. Risparmio di 19,3 euro annui per ogni famiglia

(Teleborsa) - Nel corso del, caratterizzato da una, il costo della materia prima gas (CMEM,m) per i clienti con contratti in condizioni di tutela è fissato a. La riduzione delle tariffe del gas,per una famiglia tipo nel mese di novembre, determineràrispetto ai prezzi di ottobre, con la bolletta del gas che, dopo i forti aumenti registrati nel mese precedente, si attesta a 1.466,7 euro a nucleo (nel periodo 1 novembre 2023/30 ottobre 2024): se si considera anche la spesa per la luce salita del +18,6% nell’ultimo trimestre dell’anno con la bolletta media pari a 764 euro,Ad affermarlo è, commentando l’aggiornamento tariffario disposto dache sottolinea come "la variazione è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale". Al contrario, rimangono costanti gli oneri generali e la tariffa associata ai costi di trasporto e misura.La componente del prezzo del gas, volta a coprire i costi di approvvigionamento (CMEMm) per i clienti ancora sotto tutela, viene periodicamente aggiornata dall’Arera. Questo aggiornamento si basa sulla media mensile del prezzo di mercato all’ingrosso italiano, noto come Psv day ahead, e viene reso pubblico entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.In termini di effetti finali,(dicembre 2022 - novembre 2023) è di 1.431 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta(dicembre 2021 - novembre 2022). Confermati per novembre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento."Con le nuove tariffe il prezzo del gas risulta più caro dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, e addirittura del +56,1% sul 2020" – spiega il presidente Furio Truzzi - "La cosa importante oggi èe, soprattutto, consentire la libertà di scelta e mettere limiti stringenti ai call center truffaldini e disturbatori degli utenti".Ma, fa sapere l'Istat,Si osserva una, con una(registrando un decremento del 3,0% rispetto ad ottobre). Situazione analoga si riscontra, con una variazione compresa tra -44,6% e -46,5% (con una diminuzione del 3,0% rispetto al mese precedente).È la decelerazione dei costi nel settore del gas di città e gas naturale nel mercato tutelato a determinare l'arresto nella crescita dei prezzi degli energetici regolamentati, caratterizzati da un'inversione di tendenza, passando da un aumento del +2,4% a una diminuzione del -14,1% (con una riduzione del 4,7% su base mensile). Nel contempo, i prezzi dell’energia elettrica nel mercato tutelato sono rimasti stabili, registrando una variazione del -48,3% (senza variazioni congiunturali).anche marcate.