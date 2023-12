Azimut Direct supporta la crescita del Gruppo Sailpost direct lending da 5 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) - Ilsocietà leader nel mercato postale privato italiano, ha ottenuto ungrazie ad, fintech del gruppospecializzata in soluzioni innovative di finanza alternativa e complementare. La transazione, garantita da, è finalizzata a potenziare la liquidità di Sailpost per sostenere il, anche in virtù delle recenti vittorie in numerose gare.Non è la prima volta che Azimut Direct sostiene la realtà pisana, che aveva già ricevuto 5 milioni di euro di finanziamento in una precedente operazione nel giugno 2022:Un risultato importante, raggiunto grazie alla solidità di un Gruppo come Sailpost, che annovera tra i principali punti di forza una fitta rete di agenzie con, tra sportelli e strutture operative periferiche.Una struttura che consente di offrire ad aziende e privati un servizio completo per tutta la filiera postale-logistica, grazie anche al Corriere Nazionale HR Parcel e a Line Haul, business unit dedicata al mondo dei trasporti composta da 8.000 truck di proprietà di 240 partner fidelizzati, in grado di gestire al meglio oltre 400 tratte giornaliere con un monitoraggio attivo 24/7, che si rivolge ad operatori dei settori eCommerce, industria cartaria, automotive e grande distribuzione o ad aziende che hanno necessità di spostare grandi quantitativi di materiale.Il Gruppo Sailpost è oggi riconosciuto come un punto di riferimento del settore, emergendo come principale alternativa al maggiore player di mercato."Riconfermare la collaborazione con un partner come Azimut Direct è per noi motivo di grande orgoglio e dimostra come il nostro percorso di crescita prosegue in modo importante e virtuoso – afferma– Il 2023 ci ha visto protagonisti su numerosi fronti, con tante gare vinte che ci permettono di guardare con fiducia alla chiusura dell’anno con due obiettivi: un fatturato consolidato superiore agli 80 milioni di euro e un portafoglio clienti già acquisito superiore ai 100 milioni"."Questa importante operazione va ad aggiungersi alle già numerose concluse negli ultimi due anni, confermando ancora una volta che i consulenti finanziari in Azimut hanno compreso il bisogno di accrescere le proprie specializzazioni; accanto alla tradizionale attività di consulenza alle famiglie in materia di investimenti, infatti, i colleghi hanno esteso, grazie anche a percorsi formativi più evoluti e alla collaborazione strategica con Azimut Direct, le proprie competenze verso le esigenze delle imprese, con particolare riferimento all’accesso al mercato dei capitali. In Toscana il tessuto imprenditoriale ha radici storiche e orientamento internazionale, il consulente Azimut ha le capacità oggi di rispondere ad ogni richiesta di intervento con professionalità, serietà e competenza" aggiunge"Siamo orgogliosi di aver assistito ancora una volta un player del calibro del Gruppo Sailpost, che ha confermato con questa operazione la sua fiducia nella nostra realtà. Competenza, applicazione della tecnologia e una forte collaborazione con la rete dei consulenti finanziari Azimut generano efficienza e una notevole capacità di andare incontro alle esigenze del cliente – commenta– La versatilità nella strutturazione delle operazioni e la velocità di esecuzione sono tra gli elementi che le aziende apprezzano maggiormente, al punto da portarle ad affidarsi a noi ogni volta che necessitano di finanza per il proprio sviluppo: tutto ciò in linea con la cultura del Gruppo Azimut, volta a creare relazioni durature e consolidate nel tempo. Questa operazione con Sailpost ne è la prova tangibile".