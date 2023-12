BolognaFiere, quotazione su EGM PRO prima di Natale

BPER Banca

(Teleborsa) - Con la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana,ha avviato ufficialmente il percorso dia Piazza Affari, in particolare sul segmento. L'IPO è a cura di(Euronext Growth Advisor), l'ammissione è prevista per il 18 dicembre, con l'inizio delle contrattazioni prima di Natale.Il gruppo opera principalmente in: gestisce il quartiere fieristico e congressuale di Bologna (area complessiva 375.000 mq) e i quartieri fieristici di Modena (49.000 mq) e di Ferrara (26.000 mq) e opera nel quartiere fieristico di Bari (280.000 mq) quale partner industriale di Nuova Fiera del Levante, partecipata al 15%.Il, nominato dall'assemblea del 10 febbraio 2023 e successivamente integrato in data 13 novembre 2023, è composto da: Gianpiero Calzolari (Presidente), Rosa Grimaldi (Vice Presidente - Amministratore Indipendente), Antonio Bruzzone (Amministratore Delegato), Franco Baraldi (Amministratore), Stephen Andrew Carter (Amministratore Indipendente), Celso Luigi De Scrilli (Amministratore Indipendente), Cathy La Torre (Amministratore Indipendente), Teresa Lopilato (Amministratore Indipendente), Marco Palmieri (Amministratore Indipendente), Valerio Veronesi (Amministratore).L'efficacia dell’entrata in carica del consigliereè sospensivamentealle negoziazioni delle azioni della società su EGM PRO.L'è composto da:: 27,89%;: 19,35%; Regione Emilia-Romagna: 9,24%; Città metropolitana di Bologna: 8,91%; GL Events Italia: 5,09%; Confindustria Emilia Area Centro: 4,58%; Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna: 3,27%; Confartigianato Imprese Emilia-Romagna: 2,78%; Promorest: 2,65%; BPER Banca: 2,39%; ASCOM Città Metropolitana di Bologna: 2,37%; ANCE Emilia Area Centro: 2,31%; Confcooperative - Unione Regionale dell'Emilia-Romagna: 2,10%; UnipolSai Finance: 1,92%; L'Operosa: 1,85%; Carimonte Holding: 1,27%; Assimpresa: 0,86%; Emilbanca Credito Cooperativo: 0,74%; Confesercenti Regionale Emilia-Romagna: 0,32% BolognaFiere (azioni proprie): 0,09%.