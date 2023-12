Nasce lAI Alliance per promuovere un'intelligenza artificiale aperta, sicura e responsabile

(Teleborsa) -, una community internazionale nata da 50 membri fondatori a livello globale. Fra i fondatori figurano organizzazioni pubbliche e private, ricercatori e mondo accademico: AMD, Anyscale, CERN, Cleveland Clinic, Università Cornell, Dartmouth College, Dell Technologies, EPFL, ETH, Hugging Face, Imperial College London, Intel, INSAIT, Linux Foundation, MOC Alliance - gestita dall'Università di Boston e dall'Università di Harvard, NSF, Oracle, Red Hat, Roadzen, ServiceNow, Sony Group, Stability AI, Università della California - Berkeley, Università dell’Illinois, Università di Notre Dame, Università di Tokyo e Yale.I p, infatti, stanno creandoin grado di migliorare il modo in cui lavoriamo, viviamo, impariamo e interagiamo gli uni con gli altri. Un'innovazione aperta e trasparente è essenziale per mettere a disposizione le informazioni e gli strumenti necessari per sfruttare questi progressi."Crediamo che l'intelligenza artificiale vada sviluppata secondo un approccio aperto: in questo modo, più persone potranno beneficiarne, sarà possibile sviluppare prodotti innovativi e lavorare sulla sicurezza dell’IA", ha spiegato Nick Clegg, Presidente degli Affari Globali di Meta.AI Alliance è un’organizzazionee di carattere s, realizzata per creare opportunità ovunque attraverso una gamma diversificata di istituzioni che possono pin modi che riflettono meglio le esigenze e la complessità delle diverse società. E' focalizzata sulla, e sul dare la possibilità a sviluppatori e ricercatori dinel campo dell’intelligenza artificiale, garantendo allo stesso tempo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica.Alliance prenderà il via con ldiretti da membri delle principali aree tematiche sopracitate. L’Alliance istituirà inoltre une undedicati all'avanzamento delle aree di progetto sopracitate, nonché alla definizione di standard e linee guida generali del progetto.Oltre a riunire i più importanti sviluppatori, scienziati, accademici, studenti e aziende leader nel campo dell'intelligenza artificiale, AI Alliance si propone dipromosse da realtà istituzionali, organizzazioni no-profit e della società che stanno svolgendo un lavoro prezioso e in linea con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.