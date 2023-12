Eventi e scadenze del 7 dicembre 2023

Giovedì 30/11/2023

Giovedì 07/12/2023

(Teleborsa) -- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Pubblicazione del Bollettino Macroprudenziale- Il 24º vertice UE-Cina si svolgerà a Pechino. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accompagnati dall'alto rappresentante Josep Borrell in rappresentanza dell'UE, incontreranno il Presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro cinese Li Keqiang- I ministri dell'UE discuteranno su vari punti all'ordine del giorno. Parleranno dell'Orientamento generale sul Regolamento sull'industria a zero emissioni nette e avranno uno scambio di opinioni sulla Politica relativa alle PMI10:30 -- Venezia - L'Assembea di Confesercenti "Metafutura" avrà come focus il futuro delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi tra innovazione, intelligenza artificiale, rinnovo dei contratti, crisi dei consumi e del credito, inflazione, lavoro e manovra di bilancio. Tra gli interventi, la Presidente di Confesercenti, il Ministro Urso, un videomessaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in collegamento video il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini11:00 -- Il Presidente Meloni interviene alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia a Milano–Rho, Centro Servizi-Sala Gemini12:00 -- Sede centrale del Gruppo FS, Roma - Incontro per la presentazione degli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane previsti nella regione Calabria. Interverranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in collegamento da remoto, e in presenza il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, e l’AD del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara15:30 -- Il Presidente Meloni interviene alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte, ad Asti presso il Teatro Alfieri- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo