Prysmian, commessa di oltre 100 milioni di euro da Petrobras

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha siglato, a seguito di una gara, undel valore diper la fornitura di 170 km di umbilicals elettro-idraulici per operazioni a elevata profondità e i relativi servizi specializzati di logistica e operazioni offshore.Gli umbilicals con tecnologia Steel Tube e Thermoplastic, all'avanguardia e per operazioni ad elevata profondità, saranno progettati, prodotti, collaudati e consegnatidal centro di eccellenza di Prysmian per le Offshore Specialties e le tecnologie sottomarine dinamiche di Vila Velha (Brasile)."Questa commessatra Petrobras e Prysmian Group, in quanto è l'ultima di una serie di progetti sviluppati per la compagnia energetica brasiliana", ha commentato Detlev Waimann, CCO Projects BU di Prysmian Group.