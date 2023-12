Stellantis, accordo con Ample per ricarica rapida in flotta a noleggio spagnola

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e, azienda statunitense attiva nel campo delle batterie, hanno firmato unsulladei veicoli elettrici (EV) in grado di fornire una batteria completamente carica in meno di cinque minuti.I due partner hanno raggiunto un accordo per l'di Ample nei veicoli elettrici Stellantis, si legge in una nota. La tecnologia di scambio delle batterie consente ai possessori di un veicolo elettrico di sostituire la batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti, effettuando una sosta all'interno di una stazione di scambio.L'avvio del programma pilota è previsto per il 2024 a, in Spagna, su unanell'ambito del servizio di car sharingdi Stellantis. Le due aziende stanno inoltre valutando l'espansione dell'applicazione della tecnologia di scambio delle batterie modulari di Ample per soddisfare la domanda delle flotte e dei consumatori di Stellantis su altre piattaforme e aree geografiche di Stellantis."La partnership con Ample è un ulteriore esempio di come Stellantis stia esplorando tutte le soluzioni che consentono la libertà di mobilità per i nostri clienti di veicoli elettrici - ha dichiarato, Senior Vice President della Business Unit Charging & Energy di Stellantis - In aggiunta ad altri progetti su cui siamo focalizzati, la soluzione Modular Battery Swapping di Ample offre ai nostri clienti una maggiore efficienza energetica,. Non vediamo l'ora che si avvii il programma pilota con la nostra eccezionale Fiat 500e".