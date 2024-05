Saipem rafforza flotta E&C offshore con noleggio di nuova nave

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che si è svolta presso il cantiere di ZPMC a Changxing la cerimonia di, la nave di ultima generazione per il sollevamento pesante, la costruzione e la posa di condotte offshore.Saipem haper la JSD600 con ZPMC, gruppo statale cinese produttore di macchinari portuali e navali. Il contratto stipulato prevede il noleggio della nave su base bareboat per una durata di cinque anni, oltre a due opzioni di estensione di un anno ciascuna.Il mezzo navale sarà consegnato a Saipem a giugno 2024 ed entrerà così a far parte della flotta della società. Il noleggio della JSD6000di Saipem delineata nel Piano Strategico.