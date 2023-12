SIMEST sostiene l'espansione del Gruppo Irritec in America Latina

(Teleborsa) -, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che opera per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha concluso una nuova, tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di impianti die sistemi chiavi in mano.Con il suo intervento,- insieme alche gestisce per conto della Farnesina -di euro finalizzate a contribuire alla realizzazione del. L'impianto sarà dedicato alla produzione di ali gocciolanti e tubazioni per l’irrigazione di precisione che consentono un notevole risparmio di risorse idriche, energetiche e un minor impiego di fertilizzanti e fitofarmaci rispetto alle tecniche di irrigazione tradizionali, garantendo un incremento dell’efficienza produttiva.Ilpotrà consolidare il suo, ampliando il portafoglio dei prodotti disponibili, riducendo i tempi di consegna e potenziando i servizi di assistenza in loco. L’alta qualità del prodotto e l’impegno a favore di una produzione sostenibile rappresentano i tratti distintivi del Gruppo che dal 2022 è Società Benefit: l'azienda si impegna a ridurre le emissioni di CO2 attraverso la massimizzazione dell’efficienza dei propri impianti di irrigazione.dal canto suo è stata spinta dalla volontà di. Con il Piano strategico 23-25 “Impatto d’Impresa. Si, un Patto per la crescita”, SIMEST ha riconosciuto l’allineamento tra sostenibilità, innovazione e strategia di business come linea prioritaria nel determinare le propriee, focalizzando l’attenzione non più solo su valutazioni di rischio e rendimento, ma anche su valutazioni di sostenibilità. Sono, quindi, statitramite i quali valutare le iniziative di investimento, allo scopo di creare valore a lungo termine.SIMEST partecipa da oltre 10 anni all’espansione del Gruppo Irritec in America Latina: un rapporto di partnership avviato con un progetto nel 2013 rivolto al consolidamento sul mercato brasiliano e proseguito nel 2018 con una nuova iniziativa in Messico.