Business Forum Italia-India: siglato MoU tra SIMEST e Indian Chamber of Commerce

(Teleborsa) - Intensificare la collaborazione economica tra i due paesi e a favorire nuove opportunità di investimento bilaterale. Con questo obiettivola società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita internazionale delle imprese italiane, e launa delle più antiche e rilevanti camere di commercio del Paese, hanno firmato oggi a Mumbai, nell'ambito del Business Forum Italia India, un Memorandum of Understanding.A firmare l'intesa – alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,e del Ministro del Commercio e Industria Indiano– sono stati per Simest l'Amministratore delegatoe per ICC il Direttore GeneraleL'obiettivo del MoU è, promuovendo iniziative comuni e facilitando l'accesso alle opportunità di business nei due Paesi. In particolare, l'accordo prevede: promozione dello sviluppo di iniziative congiunte tra imprese italiane e indiane; sostegno agli investimenti delle aziende di entrambi i Paesi, anche attraverso gli strumenti finanziari messi a disposizione da Simest; scambio di conoscenze e informazioni, inclusa la condivisione di opportunità di investimento, fusioni e acquisizioni, nuovi progetti industriali e startup; creazione di un network di collaborazione stabile tra le due comunità imprenditoriali.L'intesa mira quindi a contribuire alla crescita economica e al rafforzamento dei rapporti commerciali e industriali tra Italia e India."La sottoscrizione dell'accordo con la Camera di Commercio Indiana – ha dichiarato– conferma la chiara volontà di Simest di supportare gli investimenti delle imprese italiane in un mercato chiave per il Made in Italy come quello indiano, sostenendole con strumenti finanziari e know-how dedicato. L'India rappresenta infatti uno dei Paesi prioritari del Piano d'Azione per l'export della Farnesina e Simest si è impegnata concretamente per consolidare le relazioni commerciali fra i due paesi. Oltre all'accordo siglato oggi, nel solo 2025 abbiamo inaugurato un nostro ufficio a Delhi e attivato una misura ad hoc per favorire gli investimenti italiani nel Paese. L'intesa si colloca nella più ampia azione del Sistema Italia guidato dalla Farnesina con Cdp, Simest, Ice e Sace – per favorire l'espansione internazionale del nostro tessuto produttivo e ampliare le opportunità di collaborazione economica nei paesi a più alto valore aggiunto per il Made in Italy".