Arsenale e Simest (CDP): accordo per finanziare il progetto “Dream of the Desert”

(Teleborsa) -(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per "", il primo, che segna l’ingresso del. L’operazione prevede une unIl progetto, nato a seguitoper l’utilizzo della rete ferroviaria nazionale, prevede, il plafond - gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - dedicato alle imprese italiane attive nelle grandi commesse estere che valorizzano la filiera nazionale.L’intesa si colloca nel, rafforzata dall’apertura della nuova sede SIMEST a Riyadh e dal Memorandum of Understanding firmato tra CDP, SIMEST e la Camera di Commercio Italo-Araba (JIACC)., introducendo un modello pubblico-privato distintivo nel settore ferroviario.Interamente progettato, prodotto e allestito in Italia,con, responsabile del coordinamento di una rete di PMI italiane ad alta specializzazione nei settori del design, della meccanica avanzata, dell’ingegneria, del lusso e dell’hospitality.è un progetto simbolo per il nostro Gruppo e per l’industria ferroviaria internazionale. Valorizza le PMI italiane e costituisce un caso apripista di partnership pubblico-privata nel settore ferroviario di lusso. L’accordo siglato conconferma come la collaborazione tra imprese e istituzioni possa creare valore duraturo e promuovere le eccellenze italiane nel mondo", commentaha dichiarato: "L’intesa sottoscritta con un primario attore industriale come Arsenale per la realizzazione di un progetto strategico per il Made in Italy,Attraverso la prima operazione realizzata nell’ambito del Plafond di equity del fondo pubblico di Investimenti Infrastrutturali, SIMEST interviene direttamente come socio per accrescere la competitività delle nostre imprese impegnate in progetti infrastrutturali ad alto valore aggiunto, favorendo al contempo l’espansione del Made in Italy in mercati strategici ad elevato potenziale di crescita, come quello saudita. Lo strumento, sviluppato da SIMEST sotto la regia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, si inserisce pienamente nell’azione del Sistema Italia, che, sotto la regia della Farnesina, vede il coinvolgimento di CDP, SIMEST, ICE e SACE. Un approccio integrato volto a garantire alle imprese italiane un supporto strutturato e complementare — dall’azione istituzionale a quella finanziaria — per affrontare con efficacia le principali sfide della competitività internazionale".Ilverso alcune delle destinazioni più iconiche del Regno, tra cui AlUla, sito UNESCO, e Hail, fino al confine con la Giordania. Gli interni sono firmati dall’architetto e interior designer Aline Asmar d’Amman, founder dello studio Culture in Architecture. La– con pre-reservations aperte da novembre 2025.