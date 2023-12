Banco BPM approva piano al 2026: 4 miliardi di euro di remunerazione per azionisti

Banco BPM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha, con l'ambizione di, sfruttando le leve finanziarie e industriali che daranno ulteriore impulso alla crescita del totale ricavi (5,4 miliardi di euro al 2026 vs 5,25 miliardi di euro a fine 2023) e della redditività complessiva (utile netto oltre 1,5 miliardi di euro al 2026 vs oltre 1,2 miliardi di euro al 2023 e ROTE al 13,5% al 2026 vs 12% al 2023).In particolare, sul fronte della remunerazione, sono previsti, pari a 5 volte della distribuzione degli ultimi 4 anni e oltre 50% dell'attuale capitalizzazione di mercato. La distribuzione complessiva di dividendi nel 2024 prevista a circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 0,75 miliardi di euro a valere su utile 2023. Dal 2024 le(dividendi/share buyback) sarannoI risultati in arco piano beneficeranno della crescita dei(+0,3 miliardi di euro), grazie ad una maggiore efficacia commerciale realizzata attraverso l'offerta di s, all'accelerazione in ambito wealth management nonché degli effetti del processo di internalizzazione/partnership con le principali fabbriche prodotto in termini di maggiore contribuzione dei ricavi generati dal life insurance (da 0,05 miliardi di euro nel 2023 a 0,15 miliardi di euro nel 2026) e dalle partecipazioni a patrimonio netto (da oltre 0,12 miliardi di euro nel 2023 a 0,18 miliardi di euro nel 2026).Per quanto concerne la dinamica dei costi, la prosecuzione del percorso di(Phase out di oltre 400 cash desk e riduzione del numero di filiali a circa 1.250 nel 2026) e la semplificazione del modello operativo permetteranno di compensare l'effetto inflattivo e di abilitare l'incremento degli investimenti a sostegno della crescita; la compagine del personale sarà interessata da, anche attraverso un piano di incentivazione all'esodo che si prevede di attivare nel 2024, conad alto potenziale, di cui circa 200 specialisti Tech e IT (data scientists, cloud and cybersecurity specialists)."L'impegno profuso da tutte le colleghe e i colleghi, ci ha permesso di- ha commentato il- Il nuovo Piano Strategico 2023-2026 costruito in una logica stand alone, si fonda su solidi pilastri e intende definire in maniera chiara strategie, azioni e strumenti che puntano a una crescita reddituale sostenibile, accompagnata dalla creazione di valore per tutti gli stakeholder e da un importante incremento delle politiche di remunerazione in grado di premiare gli azionisti."Dal prossimo anno, inizieremo a, in particolare quelle appena finalizzate, così da agire positivamente sulla leva dei ricavi e delle commissioni, in un contesto economico che presumibilmente, già a partire dal 2024, potrebbe vedere una riduzione dei tassi di interesse", ha aggiunto.