Banco BPM supera ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla BCE per il 2027

(Teleborsa) - Banco BPM ha ricevuto da parte della BCE la comunicazione contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Con essa, la BCE ha confermato per il 2027 lo stesso Pillar 2 Requirement (P2R) complessivo richiesto per il 2026 e pari al 2,25%.



Il requisito a livello di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata dal 1° gennaio 2027 sarà pertanto pari al 9,53%, comprendendo: il requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,50%; un requisito di capitale Pillar 2 (P2R) all’1,266%; la riserva di conservazione del capitale al 2,50%; la riserva O-SII buffer1 allo 0,50%; la riserva di capitale anticiclica2 allo 0,081%; la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB)3 pari allo 0,682%.



Gli ulteriori requisiti che Banco BPM deve rispettare sono i seguenti: 11,45% in termini di Tier 1 capital ratio; 14,01% in termini di Total capital ratio. Il Gruppo Banco BPM supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati, registrando, alla data del 30 giugno 2026, i seguenti coefficienti patrimoniali: 14,02% Common Equity Tier 1 ratio (che sale al 14,40% qualora sia incluso l'utile del primo semestre 2026 non destinato alla remunerazione degli azionisti4); 16,04% Tier 1 ratio (che sale al 16,42% qualora sia incluso l'utile del primo semestre 2026 non destinato alla remunerazione degli azionisti4); 18,81% Total Capital ratio (che sale al 19,18% qualora sia incluso l'utile del primo semestre 2026 non destinato alla remunerazione degli azionisti).

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