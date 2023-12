L'inflazione rallenta negli Stati Uniti, ma meno delle attese

(Teleborsa) - Rallenta l'inflazione negli Stati Uniti anche nel mese di novembre. Secondo il(BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,1% su base mensile, contro la variazione nulla registrata il mese precedente ed attesa dagli analisti.Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 3,1%, come il consensus, dopo aver riportato una espansione del 3,2% a ottobre.Il, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, come stimato dal mercato, e contro il +3,2% del mese precedente. La variazione tendenziale si attesta al 4%, come a ottobre e stimato dagli analisti.