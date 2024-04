Philips guadagna il 38% su transazione meno onerosa delle attese per controversia Respironics

Philips

(Teleborsa) -per il titolo, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, dopo che stamattina ha comunicato di avernegli Stati Uniti per laRespironics (ritiro globale dei ventilatori utilizzati per trattare l'apnea notturna)."La notizia a sorpresa di un accordo sulle controversie personali arriva molto prima del previsto e con 1,1 miliardi di dollari è", affermano gli analisti, secondo cui le aspettative erano più nell'ordine dei 2-3 miliardi di dollari.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 28,16 e successiva a quota 30,53. Supporto a 25,79.