Westport unisce le forze con partner del settore energia e trasporti in Svezia

Westport Fuel Systems

(Teleborsa) -, fornitore leader di sistemi e componenti avanzati per carburanti alternativi per l'industria del trasporto globale, ha completato con successo una dimostrazione di trasporto pesante del suo prototipo di veicolo equipaggiato con sistema di alimentazione H2 HPDI - in partnership con KAJ Inrikes e altri - che trasportava un rimorchio pieno di prodotti per l'arredamento IKEA ad Älmhult, in Svezia.Si tratta del secondo test su strada del sistema H2 HPDI in un'applicazione di trasporto pesante con una grande flotta negli ultimi 60 giorni1 e rappresenta un passo importante per accelerare la decarbonizzazione nel settore heavy-duty.Durante l'evento è stato rappresentato l'intero ecosistema dell'idrogeno, tra cui la produzione di idrogeno verde, le stazioni di rifornimento, l'esclusiva tecnologia HPDI di Westport, i produttori di veicoli, gli operatori di flotte e l'utente finale, IKEA, in qualità di acquirente di servizi di trasporto sostenibile., ha commentato: "Abbiamo trascorso un'ottima giornata partecipando alla presentazione della tecnologia del sistema di alimentazione Westport H2 HPDI e apprezziamo questa iniziativa di collaborazione e l'ospitalità di KAJ Inrikes e degli attori circostanti dell'ecosistema dell'idrogeno". E ancora: "Scania è fedele al suo; la tecnologia dell'utilizzo dell'idrogeno nel motore a combustione interna è un percorso diinteressante, perché rappresenta una soluzione interessante con un'elevata maturità e un rapido time to market".Il sistema di alimentazione H2 HPDI di Westport per i motori a combustione interna si conferma una soluzione robusta e conveniente, con potenza e coppia superiori rispetto allo stesso motore alimentato a gasolio.Inoltre, laha raccomandato una definizione di veicolo a emissioni zero come parte del prossimo regolamento HD CO2; Westport prevede che i veicoli con alimentazione H2 HPDI soddisfino questa definizione ZEV per una serie di veicoli commerciali pesanti.Nell'ambito di questa collaborazione, l'autocarro Westport dotato di sistema di alimentazione HPDI a idrogeno ha trainato un rimorchio riempito con circa 40 tonnellate di prodotti per l'arredamento IKEA, dimostrando le elevate prestazioni del motore a combustione interna alimentato a idrogeno.ha commentato: "Come primo truck per il trasporto pesante in Svezia a essere conforme alla normativa Euro VI, prendiamo molto sul serio la riduzione delle emissioni. Siamo lieti di aver partecipato a questa dimostrazione perché illustra il nostro impegno nei confronti di IKEA, e di tutti i nostri clienti, per sostenere i loro obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti." Ha proseguito: "Il sistema di alimentazione H2 HPDI di Westport è unaperché mantiene l'attuale piattaforma di trasmissione e di motore ad accensione spontanea, fornendo al contempo ledi cui abbiamo bisogno a costi contenuti per la decarbonizzazione del trasporto a lungo raggio."nel settore dei trasporti. Queste flotte di trasporto pesante necessitano di tecnologie sostenibili che siano praticabili per le loro operazioni, oltre che pratiche e convenienti per il mercato odierno", ha dichiarato. "Siamo incoraggiati dal fatto che un gigante mondiale della vendita al dettaglio come IKEA stia testando sul campo il nostro prototipo di autocarro H2 HPDI, come parte del suo percorso di decarbonizzazione, sperimentando in prima persona la robustezza del sistema e i suoi vantaggi reali"."Siamo felici di dedicare una delle nostre corsie, gestite da KAJ Inrikes, per testare il veicolo a idrogeno", ha dichiarato Michal Silhacek, category land manager, IKEA Supply Chain Operations. "Non vediamo l'ora di esplorare il possibile ruolo di questa soluzione tecnica nel nostro futuro trasporto a emissioni zero"."La tecnologia Westport H2 HPDI ci ha lasciato molto colpiti", ha commentato. "L'elevata efficienza, le potenti prestazioni e il potenziale di funzionamento a lungo raggio rappresentano una soluzione molto interessante. La nostra fiducia è rafforzata dal fatto che si basa su un powertrain tradizionale, garantendo un investimento minimo in nuove strutture di officina. Inoltre, l'adattabilità del sistema al biogas è un vantaggio significativo, in linea con la nostra visione di autosufficienza energetica, in quanto possiamo utilizzare la biomassa locale e l'elettricità in eccesso, trasformandoli in carburante per la nostra flotta di autocarri.", ha commentato: "È stato fantastico vedere la tecnologia di Westport in azione oggi. Ciò significa che l'idrogeno può ora alimentare i veicoli pesanti e fornire un'efficienza, una potenza e una coppia superiori rispetto al corrispondente motore diesel. L'introduzione di motori a combustione interna ad alte prestazioni per l'idrogeno sarà in grado di accelerare la trasformazione del settore dei trasporti senza che i clienti debbano adattarsi ad alcun cambiamento reale se non quello del carburante utilizzato nei loro camion.""La tecnologia di Westport consente ai veicoli pesanti di essere alimentati da idrogeno verde in un motore a combustione interna e questa è una pietra miliare che è in linea con l'implementazione in corso da parte di Hydris della più grande rete svedese di stazioni di idrogeno", ha dichiarato. "Siamo entusiasti di contribuire a una transizione in cui i veicoli a idrogeno ad alte prestazioni diventino la norma e i progressi di Westport confermano che siamo sulla strada giusta. Insieme, stiamo rafforzando le basi su cui costruire un settore dei trasporti sostenibile".