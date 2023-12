Pfizer, nuova guidance con Seagen risulta sotto le attese

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha fornito oggi la sua, che include l'impatto finanziario previsto dalla transazione . Isaranno compresi tra 58,5 e 61,5 miliardi di dollari, e includono circa 8 miliardi di dollari di ricavi previsti per Comirnaty e Paxlovid, circa 3,1 miliardi di dollari di ricavi previsti da Seagen e circa 1 miliardo di dollari relativi alla riclassificazione delle royalty di Pfizer.Includendo il contributo di Seagen ed escludendo i ricavi di Comirnaty e Paxlovid, Pfizer prevede di raggiungere una crescita deiper l'intero anno 2024 compresa tra l'8% e il 10%.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, indicazioni per ricavi di 63,2 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 3,16 dollari."Il portafoglio di prodotti Pfizer rimane forte" ha commentato il, aggiungendo che il programma di riallineamento dei costi "porteràdi almeno 4 miliardi di dollari entro la fine del 2024, il che ci mette sulla buona strada per riconquistare potenzialmente i nostri margini operativi pre-pandemia".