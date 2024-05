Intesa, Equita alza target price: guidance utile molto visibile

Equita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%) ilsu, la maggiore banca italiana, confermando la" sul titolo. Gli analisti scrivono che la banca ha riportato risultati del primo trimestre 2024 di buona qualità e superiori alle attese, con principali sorprese positive da i) commissioni/assicurazione, ii) minori costi operativi e iii) un più basso costo del rischio.Gli spunti principali emersi dalla call sono: guidance di net income superiore a 8 miliardi di euro attesa essere raggiunta facilmente e con spazio per essere battuta; Intesa si attende, anche grazie a i) aumento della contribuzione del portafoglio titoli e ii) contributo del portafoglio replicante, mentre il pass-through si conferma contenuto e non è atteso accelerare; la crescita delle commissioni sarà trainata da; la guidance assume un, di cui CoR underlying a 30bps, con Intesa che ad oggi non sta osservando segnali di deterioramento del credito e il CoR è atteso rimanere in linea ai livelli 1Q24 anche per i prossimi trimestri."Intesa Sanpaolo tratta a, in relazione all'elevata profittabilità attesa e a un business model in grado di garantire elevata visibilità sui target anche in contesti di mercato meno favorevoli - si legge nella ricerca - Inoltre, con un dividend yield circa il 10% a nostro avviso sostenibile nel tempo (a cui si aggiungerà il buyback ed eventuali ulteriori distribuzioni di capitale), Intesa Sanpaolo continua a rimanere un".