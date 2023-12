B.F. firma programma strategico di investimento in Egitto

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha comunicato chedi BF International in Egitto. Alla firma hanno partecipato il primo ministro egiziano Mostafa Madbouli, il Ministro degli Approvvigionamenti Ali el Moselhi, l'Ambasciatore della repubblica italiana in Egitto Michele Quaroni, l'Amministratore di BF International Federico Vecchioni, l'Amministratore Delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e l'Amministratore Delegato di Ocrim Alberto Antolin.Il progetto è caratterizzato da una piena integrazione di filiera, dall'applicazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, da attività di trasferimento tecnologico e formazione ai partners e agli agricoltori egiziani coinvolti. Il progetto verrà realizzato per il tramite di una joint venture tra BF International e la società locale Future of Egypt, e interesserà un"BF international considera la realtà egiziana un'opportunità di implementazione di uncapace di generale valore per tutti i soggetti coinvolti", ha dichiarato Federico Vecchioni, amministratore di BF International, secondo quanto si legge in una nota.