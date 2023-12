GO internet, Negma fa ricorso a esenzione OPA dopo aver raggiuto 34%

GO internet

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, a seguito della conversione parziale della quarta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a, la stessa ha raggiunto unadel capitale sociale di GO internet, determinandosi conseguentemente a suo carico l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria al prezzo di 0,255 euro per azione.Negma ha comunicato di ricorrere all', impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di GO internet entro 12 mesi dalla data di superamento della soglia, ossia entro il 11 dicembre 2024, e a non esercitare i diritti relativi alle azioni eccedenti la soglia del 30%.L'impegno di Negma alla cessione delle azioni eccedenti (e al non esercizio dei diritti di voto corrispondenti) riguarda anche le azioni ordinarie GO internet che Negma verrà eventualmente a deteneredi ulteriori obbligazioni sottoscritte a valere sul POC e sino alla data del 11 dicembre 2024.A fine novembre GO internet ha sottoscritto un, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, nella stesa Go Internet, in un'operazione volta all'ampliamento dell'offerta commerciale do Tessellis nel settore B2B e al rafforzamento patrimoniale di Go Internet. Si verificheranno i presupposti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria e, in esito all'OPA, verrà promosso ildelle azioni di Go Internet.