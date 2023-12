Primo volo in Africa con solo carburante Saf

Boeing

(Teleborsa) -ha effettuato il primo volo a emissioni zero nel continente africano utilizzando solo il Saf, il, per alimentare i motori del787-9 che ha volato con 302 da Casablanca e Dakar.Il consumo si è ridotto a 9 tonnellate di Saf, quantità che ha permesso di evitare l’emissione di quasi 23 tonnellate di CO2.Royal Air Maroc aderisce al programma di compensazione delle emissioni di carbonio, guidato dalla Fondazione Mohammed VI per la Protezione dell’ambiente.