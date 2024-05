Avio, ricavi e redditività migliorano in 1° trimestre. Lavora per ritorno al volo di Vega C

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso ilcon unpari a 1.378 milioni di euro, con un incremento del 1,4% rispetto al 31 dicembre 2023. Le acquisizioni del trimestre hanno riguardato prevalentemente attività di propulsione nel settore della difesa., pari a 78,8 milioni di euro, registrano un incremento del 32% rispetto al primo trimestre 2023 grazie ai progetti di sviluppo tecnologico e alle attività di propulsione nel settore della difesa. L'pari a 1,6 milioni di euro e l'pari a 3,4 milioni di euro risultano in crescita rispetto al primo trimestre 2023 e riflettono le medesime dinamiche di miglioramento dei ricavi. L'è pari a -2,8 milioni di euro (+0,7 milioni di euro rispetto al Q1 2023) e beneficia della rivisitazione della vita utile di alcuni asset connessa al simultaneo phaseout di Ariane 5 e phase-in di Ariane 6 in parallelo con il phase-out di Vega ed il phase-in di Vega C.Larisulta pari a 9,6 milioni di euro, in diminuzione di 66,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 a seguito del trasferimento ai sub-contractors di anticipi precedentemente incassati da clienti in base al tipico ciclo del business, nonché a seguito dell'approvvigionamento di alcuni long lead items strategici di Vega C.Il percorso dirisulta in linea con le tempistiche programmate: a seguito della conclusione positiva della Critical Design Review del nuovo progetto nel mese di dicembre 2023, nel corso del primo trimestre 2024 è stato assemblato il Qualification Motor 3 dello Zefiro 40, integrando l'ugello ed il motore. Il QM3 è stato spedito al banco di test per dar corso alla prova statica di accensione attualmente in programma per fine maggio/inizio giugno 2024. Una seconda prova di accensione è attualmente prevista per il terzo trimestre 2024 prima del ritorno al volo di Vega C attualmente programmato per il quarto trimestre 2024.Sono proseguite nel primo trimestre 2024 le attività della campagna di lancio prodromiche al. A seguito del successo della prova di accensione dello stadio superiore completata in aprile, lo stadio centrale del lanciatore è stato trasferito dall'edificio di assemblaggio alla rampa di lancio di Kourou e posto in posizione verticale, in attesa di integrazione con i due motori. Il volo inaugurale di Ariane 6 rimane attualmente confermato tra giugno e luglio 2024."La scelta del Vega C per lanciare la missione scientifica SMILE è un ulteriore stimolo a proseguire nel lavoro avviato per il suo ritorno al volo nei tempi previsti - ha commentato l'- La prova statica di accensione del nuovo motore Zefiro 40 è prevista prima dell'estate. Siamo inoltre pronti a vedere Ariane 6 lasciare la rampa di lancio insieme ai nostri partner per restituire, insieme a Vega C, la capacità di lancio autonoma all'europa".Confermata larelativa ai risultati annuali 2024 annunciata lo scorso mese di marzo 2024.