Crédit Agricole diventa terzo operatore bancassicurativo nel ramo Danni in Italia

(Teleborsa) -diventerà ildopo la finalizzazione dell' operazione con. In particolare, Crédit Agricole Assurances ha acquisito il 65% del capitale di Vera Assicurazioni (che detiene integralmente Vera Protezione) e di Banco BPM Assicurazioni, dando vita ad un accordo con Banco BPM per la distribuzione di prodotti assicurativi rami Danni, Protezione Danni e Protezione Vita.Tale accordo permetterà a Crédit Agricole Assurances di estendere la distribuzione dei propri prodotti assicurativi Danni, Protezione Danni e Protezione Vita non solo sulle reti di Banco BPM, ma anche attraverso i canali online e mobile banking. Questa operazione costituisce inoltre un'di Crédit Agricole Assurances con, società leader nel mercato del credito al consumo in Italia, detenuta al 61% dal Gruppoe al 39% da Banco BPM."La finalizzazione di questo accordo con Banco BPM, partner strategico e di vecchia data del Gruppo Crédit Agricole, è unae per la diversificazione delle nostre attività in materia di assicurazioni Danni, Protezione Danni e Protezione Vita. Attraverso questa partnership altamente sinergica, abbiamo grandi ambizioni di sviluppare una proposta di assoluto valore per i clienti di Banco BPM", ha commentato, CEO di Crédit Agricole Assurances.