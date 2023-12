FAE Technology, Argnani (Elettronica GF) entrerà con quota del 6,09%

FAE Technology

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha deliberato unin via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo pari amediante emissione di massime 1.062.500 azioni offerte al prezzo di 2,00 euro (di cui 1,97 a titolo di sovrapprezzo e 0,03 a quota capitale).L'aumento di capitale sarà, socio fondatore nonché AD di Elettronica GF ( società recentemente acquisita ), che pertanto, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale diverrà azionista significativo con una, divenendo anche partner industriale strategico di medio lungo periodo."La scelta di Gian Franco Argnani di investire nel capitale di FAE Technology èche rafforza ulteriormente la nostra strategia e le prospettive aziendali - ha commentato l'- Il suo apporto, forte del know-how tecnologico che ha contraddistinto la sua esperienza imprenditoriale, costituirà un valore aggiunto per lo sviluppo delle attività future ed il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati".