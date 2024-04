FAE Technology in rialzo dopo risultati leggermente migliori del previsto

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha comunicato di aver registratoconsolidati proforma 2023 pari a 71,6 milioni di euro,consolidato proforma pari a 7,6 milioni di euro edal 10,1%. Ildi periodo consolidato proforma si attesta a 3,6 milioni di euro, mentre l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato è risultato pari a 7,1 milioni di euro.I risultati "ci regalano soddisfazione e confermano la qualità del nostro percorso di crescita - ha detto l'- L'acquisizione di Elettronica GF ha accelerato la nostra evoluzione, consentendoci di massimizzare la nostra offerta verso clienti e partner. Intendiamo continuare su questa strada, rafforzando ulteriormente il nostro gruppo e consolidando ogni giorno di più il nostro posizionamento sul mercato"."I risultatiper il 2023 confermano l’efficiente modello di business di FAE, sottolineato dalla rapida fornitura di competenze e soluzioni tecnologiche avanzate da parte del team - commentano gli analisti di- Inoltre, il consolidamento di Elettronica GF nel 2024 accelererà ulteriormente il processo di sviluppo del gruppo. Questa integrazione amplia l'offerta tecnologica di FAE sul mercato, riaffermando il suo impegno a essere leader in settori strategici in cui la tecnologia elettronica è cruciale".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,167 e successiva a 4,377. Supporto a 3,957.