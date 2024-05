FAE Technology, Alantra: nessun impatto da incendio Alpitronic a Bolzano

Alantra

FAE Technology

(Teleborsa) - Gli analisti dinon credono che ilabbia risvolti negativi per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, nonostante Alpitronic sia uno dei principali clienti di FAE Technology.Alpitronic è leader nel settore dell'e delle. FAE Technology fornisce ad Alpitronic prodotti elettronici personalizzati, inclusi computer a scheda singola e microcontrollori, essenziali per i sistemi integrati nelle stazioni di ricarica Alpitronic.Al momento l'incendio è contenuto e sono in corso gli sforzi per estinguerlo completamente.. I danni sono stati limitati ad una sezione del magazzino, attualmente in fase di manutenzione e non ancora operativa. La produzione, la ricerca e sviluppo e le funzioni amministrative continuano senza interruzioni."Nonostante il grave incendio avvenuto presso Alpitronic, fortunatamente senza danni a persone, è rassicurante constatare che l'operatività resta inalterata - scrivono gli analisti di Alantra - È importante sottolineare che".