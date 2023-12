Biogen, UE revoca autorizzazione per versioni generiche di farmaco per sclerosi multipla

Biogen

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo delle biotecnologie, ha annunciato che lahaall'immissione in commercio per ledel prodotto Biogen TECFIDERA (dimethyl fumarate) detenute da Accord, Mylan, Neuraxpharm, Polpharma e Teva.Nel prendere questa decisione, la Commissione Europea ha affermato che Biogen "haper TECFIDERA", si legge in una nota, e Biogen "accoglie con favore le azioni della Commissione Europea, che confermano le leggi che regolano l'esclusività dei dati e la protezione del marketing", descrivendo tali leggi come "essenziali per proteggere l'innovazione".TECFIDERA ha diritto alla protezione della commercializzazione fino al 3 febbraio 2025 ed è l'unico trattamento a base di dimethyl fumarateche può essere legalmente immesso sul mercato per la vendita nell'UE fino a tale data.