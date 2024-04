Ferretti ritira la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Ferretti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diin data 31 marzo 2024, su proposta del Presidente Tan, ha deliberato diall’Assemblea degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024e conseguentemente anche leventualmente acquistate in forza della predetta autorizzazioneTale decisione è stata presa in quanto il Gruppo ritiene necessario più tempo per approfondire specifiche questioni connesse, compresa la valutazione dei requisiti legali e regolamentari ai sensi delle leggi e dei regolamenti in Italia e a Hong Kong (essendo le azioni Ferretti quotate anche sullo Stock Exchange of Hong Kong, oltre che su Euronext Milan).Pertanto, la prossima Assemblea degli Azionisti non sarà chiamata a deliberare sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in seduta ordinaria e sul primo e unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea in seduta straordinaria.Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 3,13 euro.