FactSet rivede guidance dopo primo trimestre in crescita

FactSet

(Teleborsa) -, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha chiuso ilfiscale 2024 (terminato il 30 novembre 2023) conpari a 542,2 milioni di dollari, in aumento del 7,4% rispetto al primo trimestre del 2023. L'Annual Subscription Value (ASV) plus professional services è stato di 2.185,0 milioni di dollari, in crescita del 7,1% su base annua.Ilè stato del 34,9%, in aumento di circa 80 punti base anno su anno, e il margine operativo rettificato del 37,6%, in calo di circa 70 punti base. L'EPS è stato di 3,84 dollari, in crescita del 9,1%, e l'di 4,12 dollari, in crescita del 3,3%."In unmacroeconomica, rimango fiducioso nella salute del nostro business e della nostra strategia, e sono ottimista sulla nostra capacità di far crescere il nostro business - ha affermatodi FactSet - Stiamo sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per trasformare i nostri prodotti, espandendo al contempo l'ampiezza dei dati e delle analisi sulla nostra piattaforma aperta".FactSet haper l'interno anno fiscale 2024. Prevede che i ricavi saranno compresi tra 2.200 e 2.210 milioni di dollari (da 2.210 a 2.230 milioni di dollari stimati in precedenza) e prevede che l'EPS rettificato sarà compreso tra 15,60 e 16,00 dollari (in calo da 15,65-16,15 dollari).