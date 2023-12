International Care Company, principale azionista acquista ai blocchi il 2%

International Care Company

(Teleborsa) -(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'azionista di maggioranza(pari al 2,093% del capitale sociale) da diversi investitori professionali. L'operazione è avvenuta in modalità "Block Trading Facility" con scambio su Euronext Growth Milan. La quota di FD Holding sale quindi dal 59,85% al"Questa operazione è l'ulterioredel futuro e nella solidità del presente di International Care Company - ha commentato, AD di International Care Company e presidente di FD Holding - Rappresentiamo già oggi un punto di riferimento per il settore in termini di innovazione, sia nella telemedicina sia nella fornitura di servizi di assistenza e stiamo costruendo passo dopo passo le fondamenta della nostra crescita futura, che continuerà a fondarsi sul costante miglioramento in termini di qualità ed efficienza dei servizi che offriamo ai nostri Partner e ai nostri clienti"."Crediamo che questa operazione possa essere un segnale importante per tutti i nostri stakeholder:, ma anzi continueremo a lavorare per concretizzarlo al meglio e nel più breve tempo possibile", ha aggiunto.