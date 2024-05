Mondadori perfeziona acquisto Chelsea Green Publishing Company

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Rizzoli International Publications, controllata delha perfezionato - in esecuzione del contratto sottoscritto e già oggetto di informativa lo scorso 15 aprile - l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Chelsea Green Publishing Company.Come già comunicato, il, integralmente regolato per cassa al closing, è stato definito in 5 milioni di dollari (su base debt and cash free) e sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della Posizione Finanziaria Netta alla data di perfezionamento dell’operazione.