Prysmian Group annuncia la nuova organizzazione in linea con piano

Prysmian Group

(Teleborsa) -annuncia laannunciata in occasione della presentazione dekla nuova strategia "Connect to Lead" lo scorso 5 ottobre, chedi crescita di medio-lungo termine ed adel Gruppo nel settore.Facendo leva sullae valorizzando i piani di successione interna,per "cogliere in maniera ancora più efficace i trend di mercato (energy transition, electrification e digital trasformation), rafforzare il focus sui clienti, consentire ai migliori talenti del Gruppo di esprimersi, aumentando al tempo stesso il profilo internazionale così come il gender balance del top management"., saranno operativi quattro: Transmission, Power Grids, Electrification e Digital Solutions, che saranno guidati da:(Transmission),(Power Grids),(Electrification),(Digital Solutions).Lacontinuerà ala capacità del gruppo di essere molto(attraverso le regioni e i paesi), perseguendo al tempo stesse leattraverso i segmenti di business. Inoltre una forte attenzione alcontinuerà a essere assicurata dalle funzioni di Gruppo.Rispetto alle, i cambiamenti nella leadership riguarderanno:dove Sezgin Islamoglu diventerà CEO della regione;, dove Erkan Aydogdu sarà responsabile della regione, nominato allo stesso tempo CEO del Gruppo OCI, quotato allaborsa di Muscat;, dove Hamavand Shroff sarà nominato CEO della regione;, dove Raul Gil assumerà la responsabilità della regione. La leadership delle altre regioni rimarrà invariata.A livello Corporate,sarà promossadel gruppo."Persone valide, appassionate e genuine fanno la differenza e danno vita a organizzazioni solide e di successo”, ha dichiarato, aggiungendo "possiamo contare su una squadra molto solida e di talento che renderà la nostra crescita sostenibile e la nostra azienda una comunità ancora più vincente”."Sono convinto che la nuova organizzazione consentirà al nostro gruppo di cogliere con ancora maggiore efficacia i trend di mercato, di essere ancora più vicini ai nostri clienti, di promuovere i talenti e alimentare un leadership team che ci consentirà di raggiungere le nostre ambizioni”, ha commentato