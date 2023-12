SG Company entra nel settore dell'Information Design e del Digital Marketing

SG Company,

(Teleborsa) - NET-SG, società controllata al 100% daSocietà Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, ha sottoscritto in data odierna un accordo commerciale e consulenziale con Lorenzo De Rosa, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Antimateria, che prenderà avvio il 1° gennaio 2024.L'accordo sottoscritto – che ha una durata annuale – prevede la possibilità per De Rosa di entrare nel 2025 nel capitale sociale di NET-SG tramite la sottoscrizione di una quota di minoranza (49%), con modalità che verrebbero in seguito dettagliate e definite e cheterrebbero in considerazione il fatturato annuo realizzato da Antimateria e da NET-SG.L’accordo commerciale sottoscritto per l’anno 2024 prevede un riconoscimento economico a favore di Lorenzo De Rosa pari al 30% dell’utile netto generato da NET-SG al 31 dicembre 2024, aggiuntivo al compenso per l’attività di consulenza.La valorizzazione economica di questa nuova linea di business verrà evidenziata nel nuovo piano industriale aziendale che verrà pubblicato nel 2024.