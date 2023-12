Italia, prezzi alla produzione industria tornano a diminuire a novembre

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a2023 iitaliana sono diminuiti dello 0,9% su base mensile (interrompendo la fase congiunturale positiva in atto da agosto) e del 12,6% su base annua (era -9,5% a ottobre).Suli prezzi diminuiscono dell'1,2% rispetto a ottobre e del 16,3% su base annua (da -12,4% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,2% in termini congiunturali e dell'1,6% in termini tendenziali (da -1,3% di ottobre).Suli prezzi diminuiscono dello 0,2% su base mensile (-0,1% area euro, -0,4% area non euro) e dell'1,2% su base annua (-1,5% area euro, -1,1% area non euro).Nel2023, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dell'1,6% (+2,4% mercato interno, -0,3% mercato estero).A novembre 2023, fra le, gli incrementi tendenziali più elevati riguardano i settori prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+7,5% area euro), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,8% mercato interno, +5,2% area non euro) e computer, prodotti di elettronica e ottica (+2,8% mercato interno, +3,6% area euro). Ampie flessioni tendenziali su tutti i mercati si rilevano per prodotti chimici (-9,8% mercato interno, -8,4% area euro, -9,3% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-6,2% mercato interno, -9,0% area euro, -9,2% area non euro), e industria del legno, della carta e stampa (-5,1% mercato interno, -13,2% area euro, -5,0% area non euro).A novembre 2023 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "" restano invariati in termini congiunturali e crescono dello 0,2% in termini tendenziali (da -0,2% del mese precedente). I prezzi di "" registrano un incremento di modesta entità (+0,1%) su base sia mensile sia annua (era -0,5% la variazione tendenziale a ottobre).