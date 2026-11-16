Appuntamenti macroeconomici: settimana del 16 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 16/11/2026
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,5%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -2,4%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -1,1%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 17,6 punti; preced. 25,5 punti)
Martedì 17/11/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 28,1K unità; preced. 30,3K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,4%; preced. 4,2%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 29 punti; preced. 28,1 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,8%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 2,2%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 2,2%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 29 punti; preced. 29 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,1%)
Mercoledì 18/11/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -956 Mld ¥; preced. -536,6 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 6,2%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,23 Mln unità; preced. 1,22 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,4%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -5,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,66 Mln barili)
Giovedì 19/11/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 5,2%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 16,6 Mld Euro; preced. 87 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 1,8%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 19,2 punti; preced. 20,9 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 200K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 61 Mld piedi cubi)
Venerdì 20/11/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,8%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 105 punti)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -2,9%)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17,3 punti; preced. -17,9 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 48 punti)
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