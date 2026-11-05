Appuntamenti macroeconomici del 5 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 05/11/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. -10,1%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 8,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 43,28K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 194K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 1,4%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 80 Mld piedi cubi)
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