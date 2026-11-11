Appuntamenti macroeconomici dell'11 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 11/11/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,3%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,2%)
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