Appuntamenti macroeconomici del 17 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 17/11/2026
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 28,1K unità; preced. 30,3K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,4%; preced. 4,2%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 29 punti; preced. 28,1 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 2,2%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 2,2%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 29 punti; preced. 29 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,1%)
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