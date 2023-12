Juventus scatta in Borsa dopo decisione Corte UE su Superlega

Juventus

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, dopo che la(CURIA) ha stabilito che gli organismi calcistici FIFA e UEFA stanno abusando della loro posizione dominante vietando ai club di competere in una "" europea.Le norme FIFA e UEFA sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, sono "", oltre a essere "e alla libera prestazione dei servizi".Spicca il volo, che si attesta a 0,265 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2747 e successiva a quota 0,2969. Supporto a 0,2525.