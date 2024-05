BFF Bank, continua crollo in Borsa dopo rilievi Banca d'Italia

BFF Bank

(Teleborsa) - Ancora sotto pressione il titolo, che perde terreno, mostrando una discesa del 32,39% dopo il tracollo della vigilia.A pesare sulle azioni della società attiva nella finanza specializzata, è la decisione della Banca d'Italia di disporre la sospensione temporanea della distribuzione di utili, o altri elementi del patrimonio , dopo l'esito dell'ispezione condotta sull'istituto in merito alla sua gestione dei crediti pubblici.Il regolatore italiano ha inoltre disposto che BFF si astenga dalla corresponsione della parte variabile delle remunerazioni e dall'ulteriore espansione dell'operatività all'estero, tramite l'apertura di nuove succursali o l’allargamento in nuovi paesi in regime di prestazione di servizi.Inoltre sulle azioni, da oggi e fino a successivo provvedimento, non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo