Ulisse Biomed, assemblea approva operazione di reverse take-over

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - L'di, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha, da parte di Ulisse Biomed,, mediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in Ulisse Biomed a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di Ulisse Biomed, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris."Il successo nella conclusione di questa operazione ci proietta verso i prossimi passi di integrazione delle due società - ha commentato l'- Il management congiunto lavorerà fin da subito per beneficiare delle sinergie strategiche e della nuova proposizione che ha già portato incoraggianti risultati dai primi confronti con il mercato".L'Assemblea haa servizio dell'operazione di reverse take-over. In particolare, l'Aumento di Capitale in Natura consiste in un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, da effettuarsi entro il 30 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a 26.200.002,64 euro - di cui 135.051,56 euro da imputarsi a capitale e 26.064.951,08 euro a sovrapprezzo - con emissione di 13.505.156 nuove azioni ordinarie.