Unicredit si aggiudica rigenerazione Scalo Farini a Milano insieme a Prelios e Hines

(Teleborsa) -si è aggiudicata laper la cessione di due aree ferroviarie dismesse nella città di Milano -- per una superficie totale di circa 620mila mq, in cui UniCredit guiderà una delle più rilevanti iniziative diin Europa, sostenendo il futuro sviluppo della città.Ilha l’ambizione di ridefinire il modo sostenibile di lavorare e vivere a Milano, creando uncon ampi spazi verdi che integrerà uffici, abitazioni, negozi e servizi (Accademia di Brera, scuole, hotel). Lo sviluppo dello Scalo Farini includerà anche il nuovo"Questa iniziativa metterà UniCredit in prima linea nella più importante opera di rigenerazione urbana degli ultimi anni, lasciando un segno nello sviluppo della comunità. È una testimonianza di impegno per il futuro dell'Italia e per le potenzialità di Milano ed è un esempio tangibile di come viviamo il nostro obiettivo di far progredire le comunità", ha dichiarato, Amministratore Delegato di UniCredit, che aggiunge "questa opportunità ci permette di fornire alla città simbolo della nostra sede lo spazio per realizzare alloggi a prezzi accessibili, residenze per studenti, investimenti rigenerativi sociali e sostenibili di cui il nuovo Campus UniCredit costituirà una parte importante, rendendo questo un investimento non solo per l'oggi, ma per il futuro a lungo termine".L'operazione verrà attuata attraverso undi nuova costituzione,, in cui UniCredit è l'unico investitore e garante del venditore (attraverso il rilascio di una propria garanzia bancaria). Le attività disono statee si stima vengano realizzate in un arco temporale di 7 anni. Lo sviluppo avverrà secondo piani di urbanizzazione da concordare con il Comune di Milano e con gli stakeholder coinvolti.