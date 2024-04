Ardian e Prelios, green loan per 50 milioni di euro da Crédit Agricole per immobili a Milano

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, società di investimento in private markets leader a livello globale e, tra le principali SGR italiane immobiliari e mobiliari, hanno ottenuto unda. Il green loan èmulti-comparto interamente controllata da Ardian e gestita da Prelios SGR, e ha l’obiettivo di rifinanziare i due immobili di piazza Fidia 1 e di via Roncaglia 12 a Milano.I due edifici sono stati oggetto di un importante piano di riqualificazione e le eccezionali caratteristiche ESG e architettoniche di entrambi gli edifici hanno permesso ad AREEF 2 SICAF di ottimizzare la gestione degli asset locandoli a primari tenant nazionali e internazionali e di ottenere un, si legge in una nota.