Brilla Cytokinetics grazie a risultati studio farmaco Aficamten

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 68,03%.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia diffusa dall'azienda biofarmaceutica che il farmaco sperimentale per le malattie cardiache Aficamten ha raggiunto l'obiettivo primario in uno studio di fase avanzata.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,12 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 71,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 95,04.