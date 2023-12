Mercato ETFplus, strumenti quotati saliti a 1.836 nel 2023. AUM in crescita

(Teleborsa) - Nel 2023 è continuata la crescita per, il mercato di Borsa Italiana dove vengono negoziati ETF, ETC/ETN. Lo ricorda il gestore di Piazza Affari presentando i dati annuali dei mercati, e spiegando che al 28 dicembre 2023 glisono saliti a 1.836 (1.510 ETF e 326 ETC/ETN).A fine novembre, l'(AUM) ha raggiunto 118,14 miliardi di euro con un inflow da inizio anno di circa 1,4 miliardi di euro.Il mercato ha registrato una media giornaliera in termini dipari a 337 milioni di euro. Complessivamente su questi segmenti sono stati scambiati quasi 85 miliardi di euro e oltre 7 milioni di contratti.Lasu ETP nel 2023 ha visto transazioni per un totale di oltre 5 miliardi di euroAlla data del 28 dicembre 2023 sul mercato ETFplus sono quotati 624, di cui 169 ammessi nell'anno. Gli strumenti ESG presentano un AUM pari a 28,65 miliardi di euro con un inflow pari a 1,71 miliardi di euro.Infine, il 2023 è stato caratterizzato dall': Investlinks e AXA IM ETF Icav e: Finovesta e DRW Europe.